BoJ amplia fascia di tolleranza di controllo dei rendimenti

La Banca del Giappone (BoJ) sorprende i mercati ampliando la fascia di tolleranza del programma di controllo dei rendimenti (Ycc): una mossa che prelude ad un graduale allontanamento dalla politica monetaria ultra espansiva fin qui adottata dall'istituto. Al termine della riunione di due giorni il comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda ha annunciato che acquisterà obbligazioni governative decennali ad un tasso fisso dell'1% rispetto al precedente 0,5%, e ha aggiornato le stime per l'anno fiscale in corso sull'inflazione, che raggiungerà il 2,5%, dalle previsioni dell'1,8% formulate in aprile.