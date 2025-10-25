Sabato 25 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sinner ViennaBeatrice BellucciTurista giapponese PantheonMauro Di Francesco mortoPortarei Usa Caraibi
Acquista il giornale
Ultima oraBogotà, 'sanzioni Usa a Petro un affronto, un atto ostile'
25 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Bogotà, 'sanzioni Usa a Petro un affronto, un atto ostile'

Bogotà, 'sanzioni Usa a Petro un affronto, un atto ostile'

'Una decisione senza fondamento'

'Una decisione senza fondamento'

'Una decisione senza fondamento'

Il ministero degli Esteri della Colombia ha respinto ufficialmente la decisione del governo statunitense di Donald Trump di includere il presidente Gustavo Petro nella lista cosiddetta 'Lista Clinton' che impone restrizioni nel sistema finanziario internazionale a persone e organizzazioni che gli Usa considerano legate al terrorismo o al traffico di droga.

"E' una decisione che è carente di ogni fondamento e che rappresenta un affronto contro il presidente della Colombia, massima autorità amministrativa e Comandante Supremo delle Forze Armate, e contro tutto il popolo colombiano", si legge nella nota.

"Il ministero degli Esteri condanna allo stesso modo le espressioni offensive del segretario del Tesoro, Scott Bessent, che rappresentano una diffamazione nei confronti di colui che ha mantenuto una lotta frontale e instancabile contro il traffico di droga per oltre tre decenni", prosegue la nota.

Il ministero definisce quindi le sanzioni come "un atto ostile" che "non contribuisce affatto alla normalizzazione delle relazioni" tra i due Paesi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TerrorismoDonald Trump