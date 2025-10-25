Bogotà, 'sanzioni Usa a Petro un affronto, un atto ostile'

Il ministero degli Esteri della Colombia ha respinto ufficialmente la decisione del governo statunitense di Donald Trump di includere il presidente Gustavo Petro nella lista cosiddetta 'Lista Clinton' che impone restrizioni nel sistema finanziario internazionale a persone e organizzazioni che gli Usa considerano legate al terrorismo o al traffico di droga.

"E' una decisione che è carente di ogni fondamento e che rappresenta un affronto contro il presidente della Colombia, massima autorità amministrativa e Comandante Supremo delle Forze Armate, e contro tutto il popolo colombiano", si legge nella nota.

"Il ministero degli Esteri condanna allo stesso modo le espressioni offensive del segretario del Tesoro, Scott Bessent, che rappresentano una diffamazione nei confronti di colui che ha mantenuto una lotta frontale e instancabile contro il traffico di droga per oltre tre decenni", prosegue la nota.

Il ministero definisce quindi le sanzioni come "un atto ostile" che "non contribuisce affatto alla normalizzazione delle relazioni" tra i due Paesi.