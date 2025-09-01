Lunedì 1 Settembre 2025

Quel cappellino della premier


Boeri, Bosco Verticale ispira Gaza Riviera? Un paradosso

'Il mio progetto è per inclusione, piano per Striscia perverso'





"Il Piano Riviera per Gaza è un'orrenda e violenta proiezione di un futuro inaccettabile e perverso, che presuppone la deportazione e la diaspora forzata di migliaia di famiglie già oggi esposte a una continua minaccia di morte": Stefano Boeri, interpellato dall'ANSA, ha commentato in questo modo il piano postbellico americano per la Striscia.

"Vivo come un cupo paradosso - ha aggiunto - che tra le sue ispirazioni ci sia anche un'immagine del Bosco Verticale di Milano, il prototipo di un'architettura che al contrario promuove l'armonia con la natura e con la storia dei luoghi e che in questi anni ha dimostrato nel mondo di saper ospitare non solo abitazioni per ricchi ma edilizia sociale in affitto, spazi pubblici e servizi sanitari".

Oltre al Bosco Verticale a Milano, Boeri ha infatti firmato con la stessa ispirazione anche spazi pubblici ad Utrecht edifici di edilizia residenziali ad Eindhoven e in Cina, paese dove ha realizzato anche servizi sanitari come il Rehabilitation Center progettato per Shenzen.

