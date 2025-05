Boeing evita responsabilità penale per disastri 737 Max con accordo

La Boeing ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia che eviterà all'azienda di assumersi la responsabilità penale per i due disastri aerei che hanno coinvolto jet 737 Max nel 2018 e nel 2019. Osteggiata da molte famiglie delle 346 vittime, l'intesa prevede che Boeing ammetta di aver ostacolato la supervisione federale, paghi una multa, contribuisca a un fondo per le famiglie e investa in programmi per la sicurezza e la qualità.

Nella sciagura del 2019 vicino ad Addis Abeba morirono otto italiani. Il nuovo accordo deve essere ancora approvato dal giudice che ha la supervisione del caso.