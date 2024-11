La maggioranza di nuovo divisa in commissione Bilancio del Senato sull'emendamento, al decreto fiscale, proposto dal senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, sulla sanità in Calabria. La Lega si è astenuta mentre FdI e FI erano a favore: sono così mancati i voti a favore per far passare la proposta di modifica. Il governo si era rimesso all'aula della commissione.