22 ott 2025
Bocciata intesa sulla due diligence, caos al Parlamento Ue

Scene di giubilo e caos in Aula dopo che il Parlamento europeo con 318 voti contrari, 309 sì, 34 astenuti, ha bocciato il mandato negoziale sulla proposta della Commissione Ue relativa ai testi sugli obblighi di rendicontazione della sostenibilità e alla due diligence per le aziende europee.

Di fatto l'Aula ha bocciato l'accordo raggiunto a margine della prima plenaria di ottobre in commissione tra Socialisti, Renew e Ppe, per rendere meno ambiziosi gli obblighi aziendali inizialmente previsti nel testo in materia di sostenibilità ambientale e sociale. Ora dibattito e voto sul testo alla prossima plenaria.

Commissione Europea