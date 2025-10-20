Bnp scivola in Borsa, condannata a risarcire profughi Ugandesi

Una condanna del Tribunale di Manhattan a risarcire oltre 20 milioni di dollari a 3 ex profughi ugandesi con cittadinanza americana affonda BNP in borsa a Parigi. Il titolo, che ha ceduto fino a oltre il 10%, lascia sul campo l'8,47% a 6,22 euro, spingendo al ribasso la piazza francese nella prima seduta dopo il declassamento ad 'A+' da parte di S&P, che porta Parigi sotto la soglia psicologica della 'doppia A'.

La sentenza del tribunale di New York risale allo scorso 17 ottobre sulla base delle denunce degli ex-cittadini sudanesi, ora naturalizzati americani, vittime delle atrocità compiute dal regime in Uganda tra la fine degli Anni 90 e il 2010 in Darfur e nei Monti Nuba.

In risposta alla decisione della corte americana la banca ha annunciato l'intenzione di ricorrere in appello in quanto "la sentenza è manifestatamente sbagliata e ignora alcuni elementi di prova importanti che la banca non è stata autorizzata a presentare".