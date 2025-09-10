Bloquons Tout, scontri a Parigi, in fiamme un ristorante

Dopo la chiusura del centro di Les Halles, a Parigi, in seguito a un appello a compiere saccheggi diffuso sul web, ci sono stati momenti di tensione fra la polizia, che ha evacuato tutta la zona, e alcuni gruppi di manifestanti. Gli agenti hanno lanciato lacrimogeni e hanno fatto arretrare i manifestanti, poi - probabilmente a causa di un petardo lanciato dai manifestanti - la tenda di un ristorante ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate a buona parte del locale e al palazzo sovrastante. I pompieri sono in azione, l'edificio è stato evacuato.