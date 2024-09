Bloomberg, Berlino presa alla sprovvista da Unicredit

La mossa a sorpresa di Unicredit, che ha acquistato la quota del 4,5% in Commerzbank messa in vendita dal governo tedesco, ha preso alla sprovvista Berlino e sta mettendo in difficoltà il cancelliere tedesco Olaf Scholtz. Lo scrive Bloomberg, che cita fonti a conoscenza del collocamento. Il governo tedesco, che non aveva sentore del blitz della banca italiana, si aspettava una vendita frazionata tra diversi investitori mentre Unicredit, che ha offerto un premio sui valori di Borsa in operazioni che generalmente si chiudono a sconto rispetto ai prezzi di mercato, ha sbaragliato tutti.