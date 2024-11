Blocco turnover PA, si lavora a ridurre platea Comuni

Escludere dal blocco parziale del turnover nella P.A. il comparto della sicurezza e ridurre la platea dei Comuni coinvolti. Sono queste, secondo quanto si apprende, le modifiche allo studio, che dovrebbero prendere forma in un emendamento del governo alla legge di bilancio, per cambiare la norma sul blocco parziale del turnover. Sulla disposizione, che nel 2025 limita il turnover al 75% per le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, proprio ieri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha aperto a possibili modifiche.