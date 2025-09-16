Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Blitz pro Pal in aula, interrotta lezione in Ateneo Pisa
16 set 2025
16 set 2025
Blitz pro Pal in aula, interrotta lezione in Ateneo Pisa

Prof contuso nel tentativo di bloccare manifestanti

Prof contuso nel tentativo di bloccare manifestanti

Prof contuso nel tentativo di bloccare manifestanti

Un gruppo di studenti pro Pal ha fatto irruzione stamani in un'aula del polo Piagge all'Università di Pisa interrompendo una lezione del dipartimento di scienze politiche, tenuta dal professor Rino Casella, docente associato di diritto comparato, definito sui social degli studenti per la Palestina, che hanno postato foto e video dell'accaduto, come "professore sionista". L'insegnante ha provato a opporsi senza riuscirvi e l'aula è stata occupata. Stando a quanto si è appreso, Casella è andato al pronto soccorso per alcune contusioni subite nel tentativo di impedire il blitz e poi si è recato in questura a sporgere denuncia.

