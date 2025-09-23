Martedì 23 Settembre 2025

Blitz del Ros, arrestato il boss Pino Piromalli
23 set 2025
Blitz del Ros, arrestato il boss Pino Piromalli

Il capo cosca di Gioia Tauro principale indagato della Dda

Tra gli arrestati oggi, nell'operazione "Res Tauro", c'è anche il boss Pino Piromalli detto "Facciazza", di 80 anni. Il capo cosca di Gioia Tauro era libero dal 2021 quando aveva finito di scontare 22 anni di carcere al 41 bis. Conosciuto con il soprannome di "sfregiato", Pino Piromalli era stato arrestato nel 1999 dopo sei anni di latitanza. Nell'inchiesta della Dda di Reggio Calabria che oggi ha portato al blitz dei carabinieri del Ros, Pino Piromalli è il principale indagato in qualità di capo, promotore e organizzatore.

