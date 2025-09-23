Blitz del Ros, arrestato il boss Pino Piromalli

Tra gli arrestati oggi, nell'operazione "Res Tauro", c'è anche il boss Pino Piromalli detto "Facciazza", di 80 anni. Il capo cosca di Gioia Tauro era libero dal 2021 quando aveva finito di scontare 22 anni di carcere al 41 bis. Conosciuto con il soprannome di "sfregiato", Pino Piromalli era stato arrestato nel 1999 dopo sei anni di latitanza. Nell'inchiesta della Dda di Reggio Calabria che oggi ha portato al blitz dei carabinieri del Ros, Pino Piromalli è il principale indagato in qualità di capo, promotore e organizzatore.