Blinken, è inconcepibile che Mosca strumentalizzi il cibo

"La Russia strumentalizza il cibo e lo usa come arma contro Kiev privandone persone bisognose. E' un atto inconcepibile". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in una conferenza stampa a Washington sottolineando che "l'accordo sul grano è stato necessario perché Mosca ha invaso l'Ucraina e ha bloccato i porti, altrimenti non ci sarebbe stata ragione". La condanna per la decisione di Mosca di considerare chiuso lì'accordo sull'export dei cereali ucraini è venuta anche dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Condanno la decisione unilaterale della Russia di ritirarsi dalla Black Sea Grain Initiative, nonostante gli sforzi della nostra alleata Turchia e delle Nazioni Unite. La guerra illegale della Russia contro l'Ucraina continua a danneggiare milioni di persone vulnerabili in tutto il mondo", ha scritto in un tweet Stoltenberg-