Blinken condanna azioni 'pericolose' di Pechino nel Mar Cinese

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha condannato le azioni "sempre più pericolose" di Pechino nel Mar Cinese Meridionale e ha espresso sostegno alla libertà di navigazione, durante l'incontro di oggi con i leader dell'Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (Asean). "Restiamo preoccupati per le azioni sempre più pericolose e illegali della Cina nel Mar Cinese Meridionale e Orientale, che hanno ferito persone, danneggiato imbarcazioni delle nazioni Asean e contraddicono gli impegni per la risoluzione pacifica delle controversie", ha detto Blinken ai leader del Sudest asiatico riuniti in Laos.