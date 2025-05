Blackout colpisce Cannes durante il Festival: cerimonia di chiusura salva grazie a generatori

A poche ore dalla cerimonia di chiusura del 78/mo Festival di Cannes la cittadina della costa azzurra e luoghi limitrofi come Antibes sono da ore al buio. Un blackout è in corso in tutta la zona rendendo inaccessibili negozi, ristoranti e gli stessi hotel affollati di turisti e festivalieri. Il Palais du festival che ha un generatore elettrico autonomo al momento funziona e la cerimonia per la Palma d'oro dovrebbe funzionare regolarmente. "Il Palais des Festivals - spiega una nota del Festival di Cannes - è passato a un'alimentazione elettrica indipendente, consentendo a tutti gli eventi e le proiezioni programmati, compresa la cerimonia di chiusura, di svolgersi come previsto e in condizioni normali. Tuttavia, le proiezioni al Cineum sono state temporaneamente sospese e riprenderanno non appena la corrente sarà ripristinata". Secondo la gendarmeria della Alpi Francesi contattata da France 3 l'interruzione di corrente sarebbe un atto non occasionale, ma volontario, ci sarebbe stato un incendio di una cabina ad alta tensione nel comune di Tanneron (Var). Esperti tecnici di polizia criminale sono sul posto e stanno indagando su quanto successo. C'è chi evoca i guai in Spagna e Portogallo di qualche settimana fa.