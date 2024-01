Bitcoin in calo, perde il 9,2% e scende sotto 41.000 dollari

Il Bitcoin è sotto pressione. La criptovaluta ha perso il 9,2% e si è portata sotto i 41.000 dollari, nonostante abbia raggiunto nelle ultime 24 ore i massimi degli ultimi 21 mesi a 45.000 dollari. A pesare è l'attesa per la decisione della Sec sul primo Etf in Bitcoin. Nonostante l'ottimismo generale su un possibile via libera, gli analisti di Matrixport prevedono che la Consob americana respingerà le richieste per gli Etf in Bitcoin a gennaio. Con molta più probabilità - aggiungono - le approverà nel secondo trimestre del 2024.