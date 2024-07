In vista dell'acquisizione da parte di Swisscom l'ad di Vodafone Italia Aldo Bisio ha deciso di lasciare il gruppo a partire dal 15 novembre "per assumere un nuovo incarico professionale" ma rimarrà membro non esecutivo del Cda fino al closing. Il cfo Sabrina Casalta sarà nominata alla guida ad interim fino al completamento dell'operazione.