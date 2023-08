'Birrifici e spa', in Usa i palazzi di uffici vuoti cercano vita

Birrifici, fattorie e spa. Gli imponenti palazzi di uffici svuotati dalla pandemia del Covid, e ancora vuoti a causa di un esercito nutrito di dipendenti che non intende tornare alle proprie scrivanie preferendo il lavoro da remoto, cercano una nuova vita negli Stati Uniti. La trasformazione in edifici residenziali è per molti troppo difficile e costosa e si valutano quindi alternative percorribili: a Chicago si studia una fattoria verticale per pomodori ed erbe in un palazzo di 22 piani, a Portland invece un edificio è in vendita come data center mentre in Virginia parte di un palazzetto è stata trasformata in una Spa. In molte aree, riporta il Washington Post, le autorità locali stanno allentando le norme in vigore per rendere le trasformazioni più facili e consentire ai palazzi di uffici 'abbandonati' una riconversione in birrifici, studi per i podcast ma anche hotel per cani.