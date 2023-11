Birmania: la giunta perde il controllo di città strategica

La giunta militare birmana ha perso il controllo di una città strategica al confine con la Cina in seguito ai combattimenti contro un'alleanza di tre gruppi etnici armati: lo ha reso noto un portavoce del governo militare. "Il governo, le organizzazioni amministrative e le forze di sicurezza non sono più presenti" a Chinshwehaw, che confina con la provincia cinese dello Yunnan, ha affermato ieri sera Zaw Min Tun in un messaggio registrato.