Bimbo cade da quinto piano e urta una tettoia, è grave

Un bimbo di un anno è mezzo è in gravi condizioni all'ospedale pediatrico di Padova dopo essere precipitato da un terrazzo al quinto piano di un condominio alle porte di Mestre (Venezia). L'incidente nella serata di ieri.

Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe riuscito a infilarsi tra le barre di ferro del parapetto del terrazzo, e prima di impattare a terra da un'altezza di circa 15 metri ha urtato una tettoia in plastica ondulata, che ha attutito la caduta. La famiglia è di origini bengalesi e risiede a Mestre da circa dieci anni. Il padre si trovava al lavoro, e in casa c'era soltanto la madre. Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale di Padova.