Bimbi prematuri da Gaza, trasferimento ad al-Arish e al Cairo

Sedici dei 28 bimbi prematuri arrivati questa mattina al valico di Rafah, provenienti dall'ospedale di al-Shifa nella Striscia di Gaza, sono stati ricoverati all'ospedale di al-Arish in Egitto. Gli altri 12 sono stati trasportati in aereo al Cairo, come ha riferito il Governatore del Nord Sinai, Mohamed Abdel Fadil Shousha. Il Governatorato ha anche fornito alcune immagini.