Bill Gates al Pe, 'c'è una crisi sanitaria globale'

"Stiamo affrontando una crisi sanitaria mondiale e a differenza della pandemia, che è arrivata all'insaputa e non è stata causata dagli esseri umani, questa crisi in gran parte è creata da noi stessi". Lo ha detto Bill Gates, filantropo e cofondatore della Microsoft parlando in audizione alla commissione sviluppo dell'Eurocamera. "La povertà e la fame stanno aumentando per la prima volta e quest'anno sono morti più bambini rispetto all'anno scorso", ha spiegato Gates.