Bilancio statale gennaio 2025: fabbisogno di 5,4 miliardi, stabile rispetto al 2024

Nel mese di gennaio 2025 - comunica il Mef - il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 5,4 miliardi, in linea rispetto a gennaio 2024 quando si era chiuso con un fabbisogno di 5,552 miliardi.

Il fabbisogno dell'intero 2024, secondo i dati già diffusi dal Mef, ha segnato un peggioramento toccando quota 124,9 miliardi.

Per quanto riguarda gli incassi totali, si evince dalle tabelle della Ragioneria generale dello Stato, sono passati da 576.301 milioni nel 2023 a 598.283 nel 2024 con un aumento del 3,8%. In aumento però anche le uscite totali: da 683.176 milioni nel 2023 a 715.391 milioni (+4,7%).