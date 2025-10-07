Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Missili TomahawkUcraina RussiaIlaria Salis immunitàPensioni manovra 2026Luna piena oggi
Acquista il giornale
Ultima oraBig dell'elettrico Ue a Merz, 'no a dietrofront sul 2035'
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Big dell'elettrico Ue a Merz, 'no a dietrofront sul 2035'

Big dell'elettrico Ue a Merz, 'no a dietrofront sul 2035'

200 ceo chiedono di confermare lo stop ai motori termici

200 ceo chiedono di confermare lo stop ai motori termici

200 ceo chiedono di confermare lo stop ai motori termici

Dalla svedese Volvo alle italiane A2A ed Erg, passando per le iberiche Iberdrola ed Edp, sino al colosso americano Uber: sono oltre 200 le aziende della mobilità elettrica - tra produttori di veicoli, batterie e servizi di ricarica - ad aver inviato una lettera al cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedendogli di "non fare marcia indietro sullo stop Ue alla vendita di nuove auto a combustione dal 2035" in vista della revisione del regolamento nei prossimi mesi. L'appello arriva dopo le dichiarazioni di Merz che, in un'intervista a Ntv, ha chiesto di modificare lo stop Ue sui motori termici, rigettandolo nella sua "forma attuale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata