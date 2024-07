Biden torna subito alla Casa Bianca, ha parlato con Trump

Joe Biden ha parlato con il suo rivale presidenziale Donald Trump, rimasto ferito in una sparatoria durante un suo comizio. Lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente americano ha sentito anche con il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, e il sindaco di Butler, Bob Dandoy, dove è avvenuta la sparatoria. Biden torna intanto immediatamente alla Casa Bianca dopo quanto accaduto: è in partenza dalla sua residenza di Rehoboth Beach, in Delaware, e arriverà a Washington poco dopo la mezzanotte ora locale. "Violenze come questa non hanno posto nella nostra nazione. Dobbiamo tutti condannare questo atto ripugnante e fare la nostra parte per garantire che non porti ad ulteriore violenza": così in una nota la vicepresidente americana Kamala Harris. "Io e" mio marito "Doug siamo sollevati dal fatto che" Donald Trump "non sia gravemente ferito. Preghiamo per lui, la sua famiglia e tutti coloro che sono rimasti feriti e colpiti da questa sparatoria insensata. Siamo grati ai servizi segreti degli Stati Uniti, ai primi soccorritori e alle autorità locali per la loro azione immediata", conclude la nota.