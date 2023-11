'Biden sconvolto da ferimento studenti palestinesi in Usa'

"Non c'e' spazio in America per la violenza e l'odio": lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre commentando il ferimento con arma da fuoco di tre studenti universitari di origine palestinese in Vermont, in quello che appare come un crimine d'odio sullo sfondo della guerra tra Israele e Hamas. "Il presidente Biden e' sconvolto" da questa sparatoria, ha aggiunto.