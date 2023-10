Biden rilancia il muro di Trump, ok ad altri 32 km

Joe Biden fa marcia indietro sul muro di Donald Trump al confine col Messico: la sua amministrazione bypasserà 26 leggi federali (alcune in materia ambientale) per costruire altri 32 km di barriera nella Rio Grande Valley, usando fondi ad hoc già stanziati dall' amministrazione del suo predecessore nel 2019. Lo riportano i media Usa. La mossa, decisa per fronteggiare la crescente emergenza migranti, ha già sollevato la protesta degli ecologisti e rischia di suscitare anche le critiche della sinistra dem sul fronte umanitario.