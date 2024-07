Biden, 'riformare la Corte Suprema, limiti all'immunità'

Joe Biden chiede una riforma della Corte Suprema e propone un limite di 18 anni per il mandato dei giudici e un codice etico vincolante. Il presidente spinge anche per un emendamento - chiamato 'nessuno è al di sopra della legge' - che vieti l'immunità totale per i presidenti, in una mossa che appare come una critica alla decisione dei saggi di concedere a Donald Trump l'immunità dai procedimenti giudiziari per atti ufficiali. In un editoriale sul Washington Post, il presidente afferma: "Questo Paese è fondato sul principio che nessuno è al di sopra della legge. Né il presidente degli Stati Uniti, né un giudice della Corte Suprema".