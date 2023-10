Biden, ok di Israele agli aiuti a Gaza il prima possibile

- TEL AVIV, 18 OTT - Israele ha accettato di permettere l'ingresso dei aiuti umanitari a Gaza "il più presto possibile". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden da Tel Aviv. Il presidente nordamericano ha assicurato anche 'un ulteriore pacchetto di aiuti' a difesa dei cieli di Israele. "Oggi sono qui per offrirvi un ulteriore pacchetto di aiuti per Israele, per continuare a fornire materiale per far sì che i cieli siano sicuri salvando così le vite dei civili", ha detto Biden, assicurando che "la portaerei Ford verrà trasferita nel Mediterraneo per esercitare il suo potere di deterrenza ed evitare che il conflitto si allarghi".