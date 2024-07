"Non possiamo essere cosi, tutti devono condannare" quello che e' avvenuto: intervenendo in diretta tv, Joe Biden è tornato a condannare la violenza politica. "Un tentativo di assassinio? Ho un'opinione ma non i fatti, meglio aspettare i fatti": ha aggiunto Biden, precisando che spera di parlare con Donald Trump "questa sera", dopo il suo ferimento in un comizio.