Biden-Netanyahu hanno discusso nuovi schieramenti difensivi Usa

Joe Biden ha parlato oggi con il premier israeliano Benyamin Netanyahu e "ha ribadito il suo impegno per la sicurezza di Israele contro tutte le minacce provenienti dall'Iran, compresi i gruppi terroristici che sostiene come Hamas, Hezbollah e gli Houthi". Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Il presidente inoltre "ha discusso gli sforzi per sostenere la difesa di Israele contro le minacce, compresi i missili balistici e i droni, per includere nuovi schieramenti militari difensivi americani". (ANSAmed).