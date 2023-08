Biden, negli Usa non c'è posto per il suprematismo bianco

"Dobbiamo dire chiaramente e con forza che non c'è posto in America per il suprematismo bianco". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden condannando la strage in Florida. "Dobbiamo rifiutarci di vivere in un paese in cui le famiglie di afroamericani che vanno a fare la spesa o gli studenti afroamericani che vanno a scuola vivano nella paura di essere uccisi a causa del colore della loro pelle", ha aggiunto il presidente americano. "L'odio non deve avere un porto sicuro. Il silenzio è complicità e non dobbiamo restare in silenzio", ha detto ancora Biden.