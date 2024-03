Biden, 'l'America è tornata, continuiamo a scriverne la storia'

"Sono arrivato alla Casa Bianca determinato a superare uno dei periodi più difficili della storia della nostra nazione. E lo abbiamo fatto. Non fa notizia, ma in migliaia di città e paesi il popolo americano sta scrivendo la più grande storia di ritorno mai raccontata". Lo dichiara Joe Biden nel discorso dello Stato dell'Unione, secondo le anticipazioni della Casa Bianca. "Continuiamo a raccontare quella storia, qui e ora. Il ritorno dell'America sta costruendo un futuro di possibilità, un'economia dal centro verso l'alto e dal basso verso l'alto per garantire che tutti abbiano buone possibilità e perché nessuno sia lasciato indietro", sottolinea il presidente.