Biden, 'Israele posticipi invasione Gaza per ostaggi'

Joe Biden ritiene che Israele dovrebbe posticipare l'invasione di terra a Gaza finché non saranno liberati altri ostaggi. Rispondendo ad una domanda in merito prima di salire sull'Air Force One diretto a Rehoboth Beach, nel Delaware, il presidente ha risposto ai giornalisti al seguito: "Sì". Poi sulla telefonata con le due americane liberate da Hamas si è limitato a dire "è andata bene".