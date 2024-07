Joe Biden è arrivato in Pennsylvania per una serie di appuntamenti elettorali in quello che è uno degli Stati chiave per la conquista della Casa Bianca. Biden a breve interverrà in un chiesa a nord di Philadelphia, poi andrà a Harrisburg. Poco dopo il suo arrivo, il presidente ha postato su X: "La posta in giovo non potrebbe essere più alta. Vinceremo queste elezioni e batteremo Donald Trump".