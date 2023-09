Biden impone sanzioni all'ex presidente iraniano Ahmadinejad

Il presidente Usa Joe Biden ha sanzionato l'ex presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad e il ministero dell'Intelligence di Teheran dopo lo scambio di prigionieri. Il capo della Casa Bianca ha concesso la clemenza a cinque iraniani incarcerati o in attesa di processo per crimini non violenti in cambio del rilascio di cinque americani detenuti in Iran. Le sanzioni contro Ahmadinejad e il ministero dell'Intelligence, ha spiegato un alto funzionario Usa ieri sera in una conference call, sono state imposte per il caso di Bob Levinson, un ex agente dell'Fbi scomparso in Iran in circostanze misteriose. "Gli Stati Uniti non rinunceranno mai al caso di Levinson. Chiediamo al regime iraniano di fornire un resoconto completo di ciò che gli è accaduto", ha detto il funzionario.