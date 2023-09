Biden, il movimento trumpiano Maga minaccia la democrazia

Duro attacco di Joe Biden al movimento 'Maga' (Make America Great Again) di Donald Trump, che "guida e intimidisce il partito repubblicano" e il cui "programma estremista, se portato avanti, modificherebbe radicalmente le istituzioni della democrazia americana come la conosciamo": lo afferma il presidente Usa - secondo le anticipazioni della Casa Bianca - in un discorso oggi in Arizona, dove rende omaggio al defunto senatore John McCain di cui era diventato amico, "un vero patriota", un "orgoglioso repubblicano che mise il Paese al primo posto".