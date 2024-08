Hamas si sta ritirando da un accordo con Israele per un cessate il fuoco nella guerra a Gaza: lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "È ancora in gioco, ma non si può prevedere", ha affermato Biden mentre si preparava a lasciare Chicago dopo un discorso alla Convention nazionale democratica. "Israele dice di poter trovare una soluzione... Hamas si sta tirando indietro", ha aggiunto.