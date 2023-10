Biden, fare giustizia ma anche vita dei palestinesi conta

"Bisogna fare giustizia" ma "non lasciate che questa rabbia vi consumi". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden a Tel Aviv sottolineando che "le scelte non sono mai facili" e "c'è sempre un prezzo da pagare" perché "richiedono una valutazione onesta". "La maggioranza dei palestinesi non sono Hamas" e "anche la perdita di vite palestinesi conta".