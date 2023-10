Biden, esplosione all'ospedale fatta 'dall'altra parte'

Sembra che l'esplosione all'ospedale di Gaza "sia stata fatta dall'altra parte". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden nell'incontro a Tel Aviv con il premier israeliano, Benyamin Netanyahu. "Sono profondamente rattristato e indignato per l'esplosione avvenuta ieri all'ospedale di Gaza. In base a quello che ho visto, sembra che sia stato fatto dall'altra parte, non da voi. Ma ci sono molte persone là fuori che non ne sono sicure, quindi dobbiamo superare molte cose", ha aggiunto il presidente degli Usa. Nel ribadire che "gli Stati Uniti daranno a Israele ciò che è necessario per difendersi, Biden ha concluso dicendo che "il coraggio del popolo israeliano è stato sbalorditivo e che era orgoglioso di essere lì".