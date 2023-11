Biden e Xi, evitare che la rivalità diventi conflitto

È bello rivedervi, non c'è nulla che possa sostituire le discussioni faccia a faccia. È fondamentale che io e lei ci capiamo reciprocamente in modo chiaro, dobbiamo fare in modo che la competizione non degeneri in conflitto, ha detto Joe Biden aprendo il summit con Xi Jinping, ricordando che "i nostri incontri sono sempre stati franchi, diretti e utili". "Dobbiamo lavorare insieme sull'intelligenza artificiale e sul clima", ha aggiunto Joe Biden.