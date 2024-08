Biden e Harris aggiornati degli sviluppi in Medio Oriente

Il presidente americano Joe Biden e la sua vice Kamala Harris sono stati aggiornati sugli sviluppi in Medio Oriente dal Consiglio della sicurezza nazionale americano. Israele ha raggiunto il possibile militarmente nella Striscia di Gaza e continuare a bombardare l'enclave palestinese aumenta solo i rischi per i civili, secondo funzionari Usa citati dal New York Times. Secondo le fonti del quotidiano americano, le forze israeliane hanno inflitto pesanti colpi ad Hamas ma non saranno mai in grado di eliminare completamente il gruppo islamista al potere nella Striscia di Gaza. I funzionari Usa citati dal New York Times ritengono che sotto molti aspetti l'operazione militare di Israele ha causato più danni ad Hamas di quanto si potesse prevede all'inizio della guerra.