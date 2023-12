Biden, due stati è l'unica soluzione in Medio Oriente

Per Joe Biden l'unica soluzione possibile in Medio Oriente dopo questa a guerra a Gaza è quella a due Stati. "Ho lavorato con molte persone dentro e fuori dal governo per capire cosa dopo, cosa dopo Gaza. E penso che l'unica soluzione disponibile sia una soluzione a due Stati", ha sottolineato il presidente americano ad un evento a Boston sottolineando di essere un sostenitore di Israele dal 1973. "Quando è accaduto quest'ultimo evento sono subito salito su un aereo e sono andato in Israele per incontrare Bibi", ha detto Biden ricordando di aver convinto gli israeliani a dare più aiuti a Gaza.