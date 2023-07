Biden annuncia nuove misure contro il caldo estremo

Nuovi fondi per migliorare le previsioni meteo e la capacità di stoccaggio dell'acqua negli Stati più colpiti dalla siccità. Joe Biden annuncia nuove misure per combattere il caldo estremo che si sta abbattendo sugli Stati Uniti. Fra queste anche un sistema di allerta del Dipartimento del Lavoro per ricordare alla aziende i diritti dei lavoratori di essere tutelati nelle giornate con temperature elevate. L'annuncio arriva mentre a Washington la colonnina è attesa salire fino a 43 gradi e milioni di americani sono sotto l'allerta caldo. Ma le nuove misure, secondo alcuni osservatori, sono modeste, quasi un palliativo.