Bibileaks: avvocato Feldstein, fuga di notizie per conto premier

L'avvocato che rappresenta Eli Feldstein, arrestato nell'ambito della fuga di notizie altamente classificate e che ora deve rispondere di accuse per le quali rischia l'ergastolo, ha riferito a Channel 12 che il suo assistito "non lavorava per se stesso. Era un consulente per i media nell'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu. Lavorava per il premier". "Era consapevole di agire legalmente, poiché agiva in nome del primo ministro. Era l'ufficio del primo ministro che agiva tramite Feldstein. E oggi Feldstein è stato lasciato solo, solo, solo", ha detto l'avvocato Oded Savoray a Channel 12.