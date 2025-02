Bianca Balti all'Ariston: una celebrazione della vita oltre il tumore

"Quando ho deciso di partecipare al festival ho spiegato: non vengo a fare la malata di cancro, sono una professionista. Sono venuta in qualità di top model a indossare i miei vestiti, a fare competizione con Cristiano (Malgioglio, ndr), ma non perché non voglio raccontare il dolore, purtroppo ovunque ci giriamo vediamo il dolore. Voglio essere stasera una celebrazione della vita, lo voglio vivere così. E anche quando mi viene un po' di ansiettina, mi dico: sei venuta per divertirti. Potevo stare a letto e piangermi addosso e invece no: parleremo dei miei dolori in un'altra sede". Lo dice Bianca Balti in sala stampa all'Ariston. Sorridente, giacca e foulard coloro tortora, orecchini pendenti luminosi, Balti è reduce dalla battaglia contro un tumore ovarico e da un ciclo di chiemioterapia. "Che emozione, sono felicissima di essere qua. Carlo, grazie ai tuoi occhi sento che valgo e che appartengo qua oggi all'Ariston stasera" dice in apertura.

"Siamo altrettanto, forse più felici ancora di averti qui", risponde il direttore artistico con un sorriso. "I miei sono gli occhi di tutta Italia e del mondo".