Bezalel Smotrich sostiene l'idea di Trump di rimuovere i palestinesi da Gaza

Il ministro israeliano delle Finanze Bezalel Smotrich, di estrema destra, accoglie con favore l'idea avanzata dal presidente Usa Donald Trump di rimuovere i palestinesi da Gaza, definendola "un'idea eccellente".

"Dopo 76 anni durante i quali la maggior parte della popolazione di Gaza è stata tenuta forzatamente in condizioni difficili per preservare l'aspirazione di distruggere lo Stato di Israele, l'idea di aiutarli a trovare altri posti in cui iniziare una vita nuova e migliore è un'idea eccellente", ha affermato Smotrich in una dichiarazione, secondo quanto riferisce Times of Israel.