Beyoncé dona 2,5 milioni di dollari per le vittime degli incendi di Los Angeles

Attraverso la sua fondazione BeyGood, Beyoncé ha donato 2,5 milioni di dollari a un fondo creato a sostegno delle vittime degli incendi di Los Angeles. La donazione è destinata a persone che hanno perso la casa negli incendi di Altadena e Pasadena - due comunità non identificabili con i ricchi e famosi di Los Angeles - e a chiese e centri comunitari. BeyGood è l'ultima in una lunga lista di organizzazioni del mondo dello spettacolo mobilitate a sostegno della ricostruzione e mentre la tragedia degli incendi è ancora in corso. La scorsa settima la Disney aveva messo in campo 15 milioni di dollari mentre Paramount e Fox Corp. avevano donato un milione di dollari ciascuna.