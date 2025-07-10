Sabato 11 Ottobre 2025

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
10 lug 2025
Bettini, lavoreremo per nuovo contratto dei metalmeccanici

"E' un anno che stiamo discutendo il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Il 15 ci siederemo al tavolo nuovamente. Sono convinto che la situazione dei mercati possa aiutarci a trovare un momento di incontro. Non sarà una cosa breve perché le distanze sono tante, ma essendo persone responsabili lavoreremo in maniera forte e pesante per arrivare a dare un nuovo contratto ai lavoratori". Lo ha detto il nuovo presidente di Federmeccanica dei Silvano Simone Bettini. "Non dimentichiamo che i contratti di Federmeccanica li firmiamo in cinque, non in due: noi, Assistal e i tre sindacati di categoria"

