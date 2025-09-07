Bessent, pronti a far crollare economia russa, Ue ci segua

Gli Stati Uniti sono pronti a collaborare con l'Ue per imporre ulteriori sanzioni ai paesi che acquistano petrolio russo, nel tentativo di "far crollare" l'economia di Mosca. "Siamo pronti ad aumentare la pressione sulla Russia, ma abbiamo bisogno che i nostri partner europei ci seguano", ha dichiarato Scott Bessent a Nbc News. "Il duello a questo punto", ha sottolineato il segretario al Tesoro Usa, "è tra quanto a lungo l'esercito ucraino potrà resistere e quanto a lungo l'economia russa potrà resistere". Se Ue e Usa "impongono più sanzioni secondarie, l'economia russa collasserà e questo porterà Putin al tavolo delle trattative".