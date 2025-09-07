Venerdì 5 Settembre 2025

Il coraggio di cambiare

Piero Fachin
Il coraggio di cambiare
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Luna rossa eclissiItalvolley campioneDroni UcrainaSinner Us Open montepremiKate Middleton
Acquista il giornale
Ultima oraBessent, pronti a far crollare economia russa, Ue ci segua
7 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Bessent, pronti a far crollare economia russa, Ue ci segua

Bessent, pronti a far crollare economia russa, Ue ci segua

'Se collassa Putin al tavolo delle trattative'

'Se collassa Putin al tavolo delle trattative'

'Se collassa Putin al tavolo delle trattative'

Gli Stati Uniti sono pronti a collaborare con l'Ue per imporre ulteriori sanzioni ai paesi che acquistano petrolio russo, nel tentativo di "far crollare" l'economia di Mosca. "Siamo pronti ad aumentare la pressione sulla Russia, ma abbiamo bisogno che i nostri partner europei ci seguano", ha dichiarato Scott Bessent a Nbc News. "Il duello a questo punto", ha sottolineato il segretario al Tesoro Usa, "è tra quanto a lungo l'esercito ucraino potrà resistere e quanto a lungo l'economia russa potrà resistere". Se Ue e Usa "impongono più sanzioni secondarie, l'economia russa collasserà e questo porterà Putin al tavolo delle trattative".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RussiaUnione Europea